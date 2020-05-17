Küçük Yusuf'a polislerden evinde doğum günü sürprizi Küçük Yusuf'a polislerden evinde doğum günü sürprizi Karaman'da, polisler korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 5 yaşındaki Yusuf Küçükbingöl'e evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Küçük Yusuf'a polislerden evinde doğum günü sürprizi

KARAMAN - Karaman'da, polisler korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 5 yaşındaki Yusuf Küçükbingöl'e evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Yunuskent Mahallesinde oturan Yusuf Küçükbingöl, ailesinin ricasını kıramayan Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları 5 yaşına giren küçük Yusuf'U pasta alıp ziyaret gerçekleştirdi. Polisleri çok seven ve büyüyünce polis olmak isteyen Yusuf, polisleri karşısında görünce çok mutlu oldu. Yusuf, daha sonra polislerin getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü. Korona virüs tedbirleri nedeniyle evinin terasında sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı. Polisler küçük Yusuf'a hediye verirken, Yusuf'ta bayan polis memuruna çiçek verdi.

Küçük Yusuf, polisleri çok sevdiğini belirterek, doğum gününde kendisine sürpriz yapan polislere teşekkür etti.

Yusuf'un, polisleri çok sevdiğini belirten anne Hayriye Bozak Küçükbingöl, "Bu özel günümüzde ve özellikle şu zorlu süreçlerde bizi kırmayıp yanımızda olan başta Toplum Destekli Polislik görevlilerimiz olmak üzere, Karaman İl Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA