Küçük Yüsra ve annesi depremin acısını yüreklerinde taşıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde eşi ve oğlunu kaybeden, 5 yaşındaki kızı Yüsra ile enkazdan yaralı kurtarılan Ayşe Yıldız, yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazından kızı Yüsra 24, kendisi de 28,5 saat sonra kurtarılan Ayşe Yıldız, aradan geçen 2 yıla rağmen eşi Hüseyin ve 12 yaşındaki oğlu Onur Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşıyor.

Ayak ve bacaklarındaki ezilmelerden dolayı 7 operasyon geçiren küçük Yüsra ve 14 operasyon geçiren anne Yıldız, yoğun bakım ve servis tedavilerinin ardından yaklaşık 1,5 yıldır Fethi Sekin Şehir Hastanesinde haftanın 5 günü fizik tedavi hizmeti alıyor.

Yaşadıkları acıyı yüreklerinde, depremin izini bedenlerinde taşıyan anne ve kızı, sağlıklarına kavuşabilmek için mücadele veriyor.

"Umudum ve yaşama isteğim kalmamıştı"

Anne Yıldız, AA muhabirine, zor günlerinde yanlarında olan, kendilerini yalnız bırakmayan devlete ve tedavileri için ellerinden gelen her şeyi yapan sağlıkçılara minnet duyduğunu belirtti.

Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen enkazın altında geçirdiği 28,5 saati asla unutamadığını kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Enkazın altında dünyamı bıraktım, kızım ve ben bir mucize olarak enkazdan çıktık, orada bayağı çabaladık ve yaşadık. Tek umudum çocuklarımın çıkmasıydı, rabbim eşim ve oğlumu aldı kızımı ve annemi bağışladı. Ben her zaman şükrediyorum rabbime, kızımı ve annemi bağışladı. Enkazdan çıkarılarak tekrar dünyaya döndük, ikinci bir hayat gibi ama zor bir hayat. Dışarıdan baktıklarında normal bir hayat gibi görünüyor. Enkazın altında iki gün eşimin ve oğlumun cesediyle kaldım, umudum ve yaşama isteğim kalmamıştı, benim için bu dünya artık bitmişti."

Yıldız, ayağındaki ve bacağındaki ezilmelerden dolayı kas gücünün azaldığını ve bu nedenle eskisi gibi yürüyemediğini dile getirerek, bir yerlere tutunarak ya da hasta yürüteci yardımıyla yürüyebildiğini aktardı.

"İki yılımız hastanede geçti"

Bacağında ezilme olan kızının durumunun kendisinden daha iyi olduğu ve birlikte fizik tedavi gördüklerini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu iki yıl içinde çok acılar çektik, bizim için çok zor geçti, eşimi ve oğlumu unutmak asla mümkün değil, hayatım eskisi gibi olmayacak ama her şeye rağmen kızımla hayata tutunmaya çalışıyoruz. Buna da şükür. İki yıldır tedavimiz devam ediyor. Allah razı olsun nereye gidersek gidelim bütün doktorlar, hemşireler herkes bize destek oldu. İki yılımız hastanede geçti, sürekli hastaneye gidip geliyoruz."

Yıldız, kendilerine büyük acılar bırakan depremin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın devletin maddi ve manevi her konuda kendilerine destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Depremin ardından karşılarına çıkan bütün zorlukları ve sıkıntıları devletin yardımlarıyla aşmaya başardıklarına dikkati çeken Yıldız, "Depremde evimiz yıkıldı, bize bir ev verdiler. Allah razı olsun devletimizden şu an bir evimiz, yuvamız var, kızımla birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde fizyoterapist Kübra Oğuz da Yıldız'ın ayağındaki ve bacağındaki ezilmeden dolayı kas gücünün azaldığını ve yürümekte güçlük çektiğini belirtti.

Yıldız'a kas gücünü artırmaya yönelik bir tedavi uyguladıklarını ve egzersiz yaptırdıklarını bildiren Oğuz, hastada ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Oğuz, "Umarım daha fazla ilerlememiz olacak. Düzenli egzersizlerle engelini gidermeyi, hastamızı daha bağımsız bir hale getirmeyi ve taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.