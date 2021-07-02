Küçük yazarlara sürpriz ziyaret

Küçük yazarlara sürpriz ziyaret Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılıp, "Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" kitabına imza atan küçük yazarların karne sevincine ortak oldu.

Küçük yazarlara sürpriz ziyaret

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılıp, "Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" kitabına imza atan küçük yazarların karne sevincine ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılının 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan edilmesinin ardından 14. yüzyılda oluşmaya başlayan bölge çocuk yazarlara da ilham kaynağı oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Yazar Koçu Hülya Biyan eşliğinde 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi' düzenlenirken, ilk konusu tarihi hanlar olarak belirlendi. Atölyeye katılan 20 çocuk, Koza Han, Pirinç Han ve Fidan Han'ı hayallerini de katarak hikayelerine taşıdı. Çocukların tamamen kendi hayal dünyaları ve düşünceleriyle hazırladıkları hikayeler, 'Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" adlı eserde toplanarak basıldı.

Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılan 20 öğrencinin 8'i ise Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu 3M sınıfından katılım sağladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ceren Sarı'nın sınıf öğretmenliğini yaptığı 3M sınıfını ziyaret ederek öğrencileri hem tebrik etti hem de karne heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilere ve öğretmenlerine çalışmaya katkı sundukları için teşekkür eden Başkan Aktaş, atölye çalışmalarında yer alan Nida İlhan, Zeynep Naz Öğüt, Nurefşan Çavuşoğlu, Mustafa Halil Özçakar, Damla Yıldız, Ece Çelik, Ceylin Sert ve Nisanur İpek'e 'Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" adlı eseri imzalatarak günün anısı olarak aldı. Başkan Aktaş daha sonra Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, Millet Mahallesi Muhtarı Mustafa İmdat ve Okul Müdürü Hasan Turlin ile birlikte öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler dağıttı.

"Bol bol kitap okuyun"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karnelerini alan öğrencileri tebrik etti. Eğitim hayatı yeni başlayan öğrencilerin kendilerine şimdiden hedef belirlemesini isteyen Başkan Alinur Aktaş, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Önlerindeki yolda inanarak yürümelerini isteyen Başkan Aktaş, "Çok çalışmanız gerekiyor. Tatili hak ettiniz. Oyun oynayın, akrabalarınızı ziyaret edin. Ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Kitap okuyan kendine güvenir ve rahat hisseder. Kitap okuyanların zihni her zaman berrak olur. Kendini rahat ifade eder, donanımlı olursunuz. Teknoloji hızlı geliştiği için telefon, tablet ve bilgisayarla internete kolay ulaşıyorsunuz. Okuma alışkanlığını internet dolayısıyla kaybettik. Vaktinizi çok fazla internette harcamayın. Bol bol kitap okuyun" dedi.

Atölyedeki 20 öğrenciden 8 tanesi aynı sınıftan

2021 yılını 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Osmanlı'nın ilk başkentli olan Bursa'nın çok özellikli olduğunu ve birçok değeri içinde barındırdığını ifade etti. Çocukların tarihi yapıları gezmesini de isteyen Başkan Aktaş, "Birçok tarihi esere sahip olan Bursa'da Hanlar Bölgesi ayrı bir öneme sahiptir. İpek de Bursa'nın önemli değeridir. Bu kapsamda Çocuk Yazarlık Atölyesi hazırladık. Bu konuya büyük önem veren sınıf öğretmeni Ceren Sarı'ya teşekkür ediyorum. Atölyedeki 20 öğrenciden 8 tanesi aynı sınıftan katıldı. Yavrularımızdan imzalı kitap da aldık. İnşallah daha önemli kararlara imza atarlar. Tüm öğrencileri tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı