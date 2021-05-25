Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da virajı alamayarak devrilen ve sürüklenen motosiklet, karşısından gelen kamyonete çarparken, kamyonetin arkasından gelen motosiklette frene basınca devrilip sürüklendi.

Antalya'da virajı alamayarak devrilen ve sürüklenen motosiklet, karşısından gelen kamyonete çarparken, kamyonetin arkasından gelen motosiklette frene basınca devrilip sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüleri yaralanırken, ehliyeti olmadığı belirlenen küçük yaştaki motosiklet sürücüsü ve motosikletini ehliyetsiz bir kişiye veren motosiklet sahibine 2 bin 698'er TL ceza uygulandı.

Kaza Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Hastanesi istikametinden Çarşamba Pazarı istikametine seyir halindeki Berkay Dinçer'in kullandığı 07 AKU 876 plakalı motosiklet Mezarlıklar Müdürlüğü önündeki virajda aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi ve karşısından gelen Ferdi Çanga'nın kullandığı 35 AZ 8460 plakalı araca çarptı. Kaza sırasında aracın arkasında seyir halindeki Vedat Altunkaya'nın kullandığı 07 LDR 68 plakalı motosiklette aracın durmasıyla birlikte çarpmamak için fren yapınca devrilerek sürüklendi.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüleri Vedat Altunkaya ve Berkay Dinçer 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan sürücülerden Berkay Dinçer'in sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken trafik ekiplerince kendisine ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 2.698'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Annesine 1715 metreden 'Zirvedeyim' mesajı atan kadın turistten 20 gündür haber alınamıyor
Annesine 1715 metreden "Zirvedeyim" mesajı atan kadın turistten 20 gündür haber alınamıyor
En acı teşhis! Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarıyla feryat etti
En acı teşhis! Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarıyla feryat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hande Erçel Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Josef De Souza Lukas Podolski Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:34:18. #1.14#

title