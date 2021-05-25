Küçük yaştaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Antalya'da virajı alamayarak devrilen ve sürüklenen motosiklet, karşısından gelen kamyonete çarparken, kamyonetin arkasından gelen motosiklette frene basınca devrilip sürüklendi.

Antalya'da virajı alamayarak devrilen ve sürüklenen motosiklet, karşısından gelen kamyonete çarparken, kamyonetin arkasından gelen motosiklette frene basınca devrilip sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüleri yaralanırken, ehliyeti olmadığı belirlenen küçük yaştaki motosiklet sürücüsü ve motosikletini ehliyetsiz bir kişiye veren motosiklet sahibine 2 bin 698'er TL ceza uygulandı.

Kaza Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Hastanesi istikametinden Çarşamba Pazarı istikametine seyir halindeki Berkay Dinçer'in kullandığı 07 AKU 876 plakalı motosiklet Mezarlıklar Müdürlüğü önündeki virajda aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi ve karşısından gelen Ferdi Çanga'nın kullandığı 35 AZ 8460 plakalı araca çarptı. Kaza sırasında aracın arkasında seyir halindeki Vedat Altunkaya'nın kullandığı 07 LDR 68 plakalı motosiklette aracın durmasıyla birlikte çarpmamak için fren yapınca devrilerek sürüklendi.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüleri Vedat Altunkaya ve Berkay Dinçer 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan sürücülerden Berkay Dinçer'in sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken trafik ekiplerince kendisine ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 2.698'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı