Küçük yaştaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya cezai işlem yapıldı - Haberler
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Küçük yaştaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya cezai işlem yapıldı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Küçük yaştaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya cezai işlem yapıldı

Samsun'da küçük yaştaki oğluna otomobil kullandırdığı belirlenen babaya cezai işlem uygulandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da küçük yaştaki oğluna otomobil kullandırdığı belirlenen babaya cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.U'nun, kentteki bir çocuğun araç kullanmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, E.U'nun oğluna araç kullanması için izin verdiğini belirledi.

Gözaltına alınan ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçlarından cezai işlem uygulanan E.U. serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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