Küçük yaşta rap yapmaya başladı sosyal mecrada yüz binler dinliyor
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Küçük yaşta rap yapmaya başladı sosyal mecrada yüz binler dinliyor

9 yaşından günümüze kadar şiir ve rap sözleri yazan Samsunlu Ali Samed İnan, 'Tevakuf' ismiyle sosyal mecrada yayınladığı rap müzik şarkılarıyla yüz binlerce kişiye ulaşıyor.

Küçük yaşta rap yapmaya başladı sosyal mecrada yüz binler dinliyor
11.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:05

9 yaşından günümüze kadar şiir ve rap sözleri yazan Samsunlu Ali Samed İnan, 'Tevakuf' ismiyle sosyal mecrada yayınladığı rap müzik şarkılarıyla yüz binlerce kişiye ulaşıyor. Son olarak çıkardığı 'Offlayn' isimli rap şarkısıyla 100 bin kişilik dinleyiciye ulaşan İnan, Amerika'da bulunan bir müzik şirketiyle anlaşarak hedeflerini gerçekleştirmek istiyor.

Türkçe rap müzikle küçük yaşlarda tanışan 19 yaşındaki Ali Samed İnan 'Tevakuf' ismiyle yayınladığı şarkılarını sosyal mecrada dinleyicilere sunuyor. Samsun'da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinde mezun olan İnan kendi imkanlarıyla evinde kurduğu stüdyosu ile rap müzik yapıyor. Şu ana kadar bir albüm ve 5 single parça çıkaran İnan ismini 'Hislerim' ve 'Jargonizma' adlı parçalarla duyurdu.

"Hiç aklıma kayıt alacağım gelmezdi"

Bir arkadaşının tavsiyesi ile kayıt aldığını ifade eden Ali Samed İnan, "9 yaşından beri şiir ve rap sözleri yazdım lakin hiç aklıma kayıt alacağım gelmezdi. Yakın arkadaşım Şevval in tavsiyesi ile 2019 yılında ilk kaydımı aldım ve şu ana kadar bir albüm ve 5 single çıkarttım. Bu sayede İlk çıkarttığım "Offlayn" isimli şarkım 3 haftada Spotify'da 100 binden fazla dinlendi. O zaman anladım ben gerçekten bu işi iyi yapıyorum dedim. Benim için öncelik hep lirikalite oldu. İleride Sagopa Kajmer, Hayki, Sansar Salvo ve Gazapizm ile aynı projede yer almak isterim. Kayıtlarımı ilk bilgisayar mikrofonu ile almaya başladım daha sonralar arkadaşımın stüdyosunda devam ettim.Son 4 aydır evimde kendi ekipmanlarımla kayıt almaya devam ediyorum ve çok güzel işlere imza atacağıma inanıyorum" dedi.

Ali Samed İnan'ın hedefi ise üniversiteye giderek Bilgisayar Mühendisliği okumak ve rap müzik dünyasında ilerlemek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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