Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim veren Türkiye'nin ilk ve tek Nezaket Okullarında 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi aşılanıyor.

2011'den beri Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim hizmeti veren ve her geçen yıl şubesi sayısı artan Nezaket Okulları geleceğin hanımefendileri ile beyefendilerini yetiştirmeye devam ediyor. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi veren Nezaket Okulları her yıl 800 ila 1000 arasında çocuğa ev sahipliği yapıyor. Bedenini tanıma, temizlik adabı, yemek adabı, tuvalet adabı, konuşma adabı, ziyaret adabı, hayvan sevgisi, çevre duyarlılığı, hasta ziyareti adabı, büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi, arkadaş edinme, el becerisi kazanma, yabancı dil öğrenme, sanatsal faaliyetler icra etme, kitap alışkanlığı, spor yapma gibi onlarca başlıkta eğitim alan minikler küçük yaşta milli ve manevi değerlerle donatılıyor. Geleceği inşa etmenin yolunun eğitimden geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, çocukların küçük yaşta kitaplarla tanışması, kitap sevgisi kazanmasının önemine vurgu yapıyor. Bu nedenle Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları da belirli zamanlarda çocuklar için kitap şenlikleri düzenleyerek miniklere küçük yaşta kitap sevgisi kazandırıyor. Bu kapsamda düzenlenen kitap şenliklerinde minikler, biriktirdikleri harçlıklarla boyama kitapları, masal kitapları alarak hem eğleniyor hem de kitap sevgisi kazanıyor. - ANKARA