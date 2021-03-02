Küçük yaşta başlayan yaban hayatı sevgisini çocuklara da aşılıyor
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Küçük yaşta başlayan yaban hayatı sevgisini çocuklara da aşılıyor

02.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:15
Küçük yaşta başlayan yaban hayatı sevgisini çocuklara da aşılıyor

Eskişehir'de nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanlarını fotoğraflayıp dağılımı ve popülasyonunu araştıran orman yüksek mühendisi Emir Özay, çocuklara yönelik de kuş gözlemleri etkinliği ve çevrim içi dersler düzenliyor.

Eskişehir'de nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanlarını fotoğraflayıp dağılımı ve popülasyonunu araştıran orman yüksek mühendisi Emir Özay, çocuklara yönelik de kuş gözlemleri etkinliği ve çevrim içi dersler düzenliyor.

Henüz 12 yaşındayken kuş gözlemi yaparak yaban hayatıyla tanışan Özay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan Özay, Eskişehir'de 2016 yılında nesli tehlike altından olan vaşak popülasyonunu tespit etti. Bunun ardından Özay, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi, su samuru ve karacayı da Eskişehir'de görüntüledi.

"Eskişehir İlinin Bazı Flora, Fauna ve Habitat-Ekosistem İzlemesi Projesi" kapsamında su samurlarını araştıran Özay, çocuklara, yaban hayatı sevgisini aşılamak için kuş gözlemleri yaptırıyor.

Ayrıca Özay, çevrim içi atölyelerde topraktan erozyona, ormandan yaban hayatına kadar birçok konuda dersler veriyor.

"15 tür büyük memeli, 250 de kuş türünü fotoğraflayıp gözlemledim"

Eskişehir Hayvanat Bahçesinde görevli Emir Özay, AA muhabirine, yaban hayatının kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Büyük memeli yaban hayvanları ile kuşlar üzerine araştırmalar yaptığını belirten Özay, "Eskişehir'de ilk kez vaşak, saz kedisi, yaban kedisi, su samuru ve karacayı fotoğrafladık. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ile Eskişehir'in biyoçeşitliliğini araştırdık." dedi.

Özay, ormanlık alanlardan bozkıra uzanan habitat çeşitliliğine sahip Eskişehir'in yaban hayatında çok sayıda memeli ve kuş türü bulunduğunu aktardı.

Nesli tükenmek üzere olan Anadolu yer sincabı ile toy kuşunun da bölgede yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Özay, "Eskişehir'de yaklaşık 15 tür büyük memeli, 250 de kuş türü yaşıyor. Bugüne kadar bu türleri fotoğraflayıp gözlemledim." diye konuştu.

Özay, fotoğrafladığı hayvanlar arasında vaşak, saz kedisi, su samuru gibi türlerin hassas canlılar olduğunu vurguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik eğitim amaçlı etkinliklerinin bulunduğunu dile getiren Özay, "Çocuklara küçük yaşlardan itibaren doğa sevgisi aşılamaya çalışıyorum. Çocuklar öğrendiklerini çevrelerine de duyuruyor. Bazıları yaban hayatını koruma üzerine yoğunlaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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