Adnan Oktar Grubunun Eline Düşen Genç Kızdan, Kan Donduran İddia: Tuvalete Götürüp Öpmeye Başladı

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonun ardından bir çok mağdur emniyete giderek yaşadıklarını anlatıyor. 16 yaşında Adnan Oktar grubuyla tanışan 20 yaşındaki M.T örgüt üyeleri tarafından Adnan Oktar'a sunulmasını anlattı. M.T, "Oktar beni tuvalete götürüp öpmeye başladı" dedi.

VİDEOLARIMI KAYDETTİ

Emniyete giderek yaşadıklarını anlatan M.T, "Beni örgüte getiren, Ender Daban isimli şahıs, bir çok mürit ile beraber olmamı sağlayarak beni telefonuyla kısa videolar şeklinde kaydetti. Daha sonra beni Adnan Oktar'a götürdü, götürürken külodumu çıkarmamı Adnan Oktar'ın beni muayene ederek cinsel yeterliliğimi ölçeceğini söyledi" dedi.

"NE DİYORSAM ONU YAPACAKSIN"

Yaşadıkları karşısında çok korktuğunu dile getiren M.T, "Adnan Oktar'ın yanına gittiğimde beni elimden tutarak tuvalete götürdü. Bir anda öpmeye başladı. Ağlamaya başladığımda saçımı arka taraftan tutarak artık onun olduğumu isterse bu akşam yüz kişi ile birlikte olabileceğimi, ne diyorsa onu yapmamı istediğini söyledi. Orada 3 kızın lezbiyen ilişkiye girdiğini gözlerimle gördüm. Bu kızların hepsi birbirini sözlü olarak taciz ediyor ve Adnan Oktar buna müsaade ediyordu" ifadelerini kullandı.