Küçük Yağmur, altın küpelerini Yemen'e bağışladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 9 yaşındaki Yağmur Özçoban, 2015 yılı Mart ayından bu yana yaşanan silahlı çatışmalardan etkilenen ve yardıma muhtaç durumdaki Yemen halkı için altın küpelerini gönderdi.

Yemen'de uzun süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkedeki insanların durumunu sosyal medyada bir fotoğrafta gören ilkokul öğrencisi Yağmur Özçoban, küpelerini Yemen'e göndermeye karar verdi. Evde babasının ve annesinin yardım ile ilgili konuşmalarına kulak misafiri olduktan sonra gördüğü fotoğraflardan etkilenen Yağmur, annesine altın küpelerini Yemen'deki mağdur insanlara göndermek istediğini söyledi.

Ardından sosyal medyada gördüğü Yemenli bir çocuğun fotoğrafından etkilenen küçük Yağmur, geçen yıl aldığı ve çokta severek taktığı altın küpesini Yemen'e teslim edilmek üzere Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti.

Küpesini Yemenli çocuklara gönderdi

Altın küpeleri Yemenli çocuklar için gönderdiğini ifade eden Yağmur Özçoban, "Oradakiler açlar, bu yüzden yardımda bulunup küpemi vermek istedim. Zaten babam da daha önce konudan bahsetmişti. Ben de fotoğrafları görünce içim acıdı. Bu küpemi de oradaki çocuklar için gönderiyorum. Gördüğüm fotoğraftan çok etkilendim. Fotoğrafta gördüğüm çocuk bir deri bir kemik kalmıştı. Küpemi seviyordum ama oradaki insanlara bağışlamam kadar önemli değil" dedi.

Baba Yusuf Özçoban ise kızının bu örnek davranışı karşısında mutlu olduğunu söyledi.

Baba Özçoban, "Biz aile arasında sürekli Yemen için ne yapılabilir diye konuşuyorduk. Daha önce de kendi çevremizden bir miktar yardım toplamıştık. Kızım annesine söylemiş. Küpelerimi göndermek istiyorum demiş. Kendisi düşünmüş. Bizim bile aklımıza gelmemişti küpesini istemek. Böyle bir davranışı karşısında mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Yemen'e karşı duyarlı olmamız gerekiyor"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ise Yemen için yardım çağrısında bulunarak, "Yağmur kızımızı ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyoruz. Evdeki küpesini Yemen için bağışta bulundu. Bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bizde tüm halkımıza seslenmek istiyoruz. Yemen'de çok ciddi bir dram var. Yemen'de Birleşmiş Milletlerin ifadesi ile her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Bu çığlığı duyup halk olarak buna duyarlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan, bütün vatandaşlara Yemen için yardım çağrısında bulunan Yağmur Özpolat, oradaki karışıklığın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.