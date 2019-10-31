Küçük Yabancı Filmi
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Annesi bir hizmetçi olan Faraday, 1947 yazında, bir dönem annesinin çalıştığı Hundreds Hall'deki hastaneyi ziyaret eder. Son birkaç yüzyıldır Ayres Ailesi'nin evi olan Hall, eski ihtişamını kaybetmiş ve evde yaşayan Bayan Ayres ile çocukları Caroline ve Roddy'ye uğursuz ve belirsiz bir şey musallat olmuştur. Faraday, buradaki ziyareti sonucunda, bu aileye musallat olan şeyin ve bu hikâyenin aslında kendi ailesininkiyle ne denli iç içe geçmiş olduğunu çözmeye başlar.
Yönetmen: Lenny Abrahamson
Senaryo: Sarah Waters, Lucinda Coxon
Oyuncular: Domhnall Gleeson, Will Poulter, Ruth Wilson, Liv Hill, Charlotte Rampling, Oliver Zetterström, Kathryn O'Reilly, Eddie Toll, Camilla Arfwedson , Tipper Seifert-Cleveland, Peter Ormond, Bailey Rogers, Richard Campbell, Harry Hadden-Paton, Anna Madeley, Sarah Crowden, Clive Francis, Elizabeth Counsell , Nicholas Burns, Kate Phillips, Dixie Egerickx, Oliver Chris
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Little Stranger
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere, İrlanda, Fransa
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 111 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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