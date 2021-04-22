Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
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Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu

Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erzincan Valiliği makamını temsili olarak oturan iki küçük öğrencinin ilk talimatları korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin artırılması oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erzincan Valiliği makamını temsili olarak oturan iki küçük öğrencinin ilk talimatları korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin artırılması oldu.

Vali Mehmet Makas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erzincan Valiliği makamını, Bahçelievler İlkokulu'nda öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencileri Fatma Beren Yanar ve Ahmet Berkay Ayran'a temsili olarak devretti.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ünde bulunduğu ziyarette, Vali Makamına oturan öğrenciler; korona virüs tedbirlerinin artırılmasını isteyerek, salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yanısıra vatandaşların da maske mesafe ve temizlik başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uymalarının çok önemli olduğunu belirttiler.

Okullarını, öğretmen ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirten öğrenciler vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bir an önce okulların açılması isteğinde bulundular. - ERZİNCAN

Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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