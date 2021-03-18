Küçük Tuğçe ve babasından, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde duygulandıran video

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Sait Yakıcı'nın (46) kızı Tuğçe Yakıcı (8) ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırladıkları özel video, sosyal medyada ilgi gördü, izleyenleri duygulandırdı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Sait Yakıcı'nın (46) kızı Tuğçe Yakıcı (8) ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırladıkları özel video, sosyal medyada ilgi gördü, izleyenleri duygulandırdı.

Ardeşen ilçesi Işıklı Mahallesi'nde oturan Sait Yakıcı, kızı Tuğçe Yakıcı ile birlikte 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, 106 yıl önce savaş yıllarında yaşanan kahramanlıkları anlatmak için video hazırladı. İlçede bir tepeden denizi gözetleyen asker kıyafetli Tuğçe'nin tahtadan yapılmış kağnı ile mermileri taşımasıyla başlayan video, sahilde oluşturulan cephede de sürdü. Videoda yer alan tahtadan araba, top mermilerini ve diğer dekorları baba kız birlikte hazırladı. Videoda Tuğçe'nin sesinden duygulandıran şiire de yer verildi. Baba ve kızı tarafından özveriyle hazırlanan video, sosyal medyada paylaşıldı. İlgi odağı olan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

'ŞEHİTLERİMİZE SEVGİMİ GÖSTERDİM'Babasıyla özel günlerde video hazırladıklarını belirten Tuğçe Yakıcı, "Çanakkale şehitlerimiz bizim için düşmanlarla savaştı. Çekmiş olduğumuz videoda 18 Mart Çanakkale Şehitlerimize sevgimi gösterdim. O zamanda yaşananları yapmaya çalıştım. Okuduğum şiirde Çanakkale Şehitlerimizin yaşadıklarının tamamını anlatıyor. Bir de Elif'in kağnısını anlatıyor. Babamla özel günler için video hazırlıyoruz" dedi.

Sait Yakıcı ise, "Eşim Trabzon'da sağlık çalışanı olarak çalışıyor. Bütün sağlık çalışanları gibi biz de ayrı kalmak durumundayız. Ben kızımla Rize'de kalıyorum. Annesinin yokluğunu aratmamak için özel günlerde ve milli bayramlarda kızımla beraber böyle etkinlikler yapıyoruz. Çanakkale şehitlerimizin yaşadıklarını kızıma bizzat yaşatarak videosunu çektim. O güne özel videonun her şeyini kendim tasarladım ve çektim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR