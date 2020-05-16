HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Küçük tarım arazileri tıbbi aromatik bitkilerle ekonomiye kazandırılıyor

Malatya'da, ekonomik olarak kayısı yetiştirilemeyen, "don çukuru" diye tabir edilen ve zirai dondan etkilenen alanlar ile küçük tarım arazilerinde tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilerek üreticilerin gelir elde etmesi hedefleniyor.

Küçük tarım arazileri tıbbi aromatik bitkilerle ekonomiye kazandırılıyor
16.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:06

Malatya'da, ekonomik olarak kayısı yetiştirilemeyen, "don çukuru" diye tabir edilen ve zirai dondan etkilenen alanlar ile küçük tarım arazilerinde tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilerek üreticilerin gelir elde etmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte, kayısıdan yeterli verimin alınamadığı arazilerde tıbbi aromatik bitki yetiştirmek isteyen üreticilere fide desteği ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Yeşilyurt ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Bayram Köseoğlu da bu desteklerden faydalanarak, kiraladığı 2,5 dekarlık arazide tıbbi nane ve kekik yetiştirdi ve ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın meyve ve sebze üretiminde önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Kentte her ne kadar kayısıyla anılsa da çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini ve pazarlandığını anlatan Macit, kayısının yanı sıra Arapgir köhnü üzümü, Arapgir mor reyhanı ve Malatya banazı karası üzümünün coğrafi işaret tescilinin olduğunu ifade etti.

Son yıllarda kentte tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin de başladığını aktaran Macit, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak kayısı yetiştirilemeyen (zirai) don alanı olan küçük parçalı arazileri, işletme büyüklüğünde olmayan arazileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Üreticimiz üniversitede tıbbi aromatik bitkiler konusunda eğitim almış. Biz bitkinin üretilmesi ve işlenerek, mamul haline dönüştürülmesi için destek verdik. Çiftçimiz burada yetiştirdiği ürünü bitkisel yağ gibi çeşitli mamule dönüştürüyor. Bakanlığımızın da tıbbi aromatik bitkiler konusunda şehrimize desteği var."

"Bu ürünleri yaygınlaştırmak istiyoruz"

Macit, küçük arazilerde tıbbi aromatik bitki yetiştirmenin çiftçiye ekonomik katkı sağlayacağını dile getirerek, "Özellikle küçük arazilerde, kayısının ekonomik yetiştiriciliğinin olmadığı alanlarda bu ürünleri yaygınlaştırarak çiftçilerin gelir elde edip, evini geçindirmesini planlıyoruz. Tıbbi aromatik bitki yetiştirmek isteyenler, müdürlüğümüze müracaat etsin. Teknik elemanlarımız araziyi inceleyerek, uygun araziyi belirleyecek. Daha sonra ise destek verebiliyoruz." diye konuştu.

Bazı illerde tıbbi aromatik bitkiler pazarının oluştuğunu bildiren Macit, "İlimizde üretim yeni olduğu için henüz pazar oluşmadı. Üreticimiz, yağlarını internet üzerinden pazarlamaya çalışıyor. Türkiye'de alıcısı ve pazarı var. İhracatı da var bu ürünlerin." ifadelerini kullandı.

"30 bin liralık hibe desteği verdik"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Demet Köksal ise geçen yıl Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Destek Programı kapsamında üretici Bayram Köseoğlu'na destek verdiklerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"1,5 dekar alana tıbbi nane olarak 10 bin 500 fide temini sağladık. 800 metrekare alan için ise 3 bin kekik fidesi desteği sağladık. Genç Çiftçi Projesi kapsamında yılda 250 kilogram yağ üretimi için birer distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su seperatörü, yağlı su toplama tankı ve su pompası olmak üzere 30 bin liralık hibe desteği verdik. Çiftçimiz ilk hasadını yaptı, ikinci hasadı da gerçekleştirecek. Bugüne kadar yaklaşık 30 çiftimize tıbbı aromatik bitkiler konusunda destek verdik."

"İlk hasadı verim olarak beklenenin üstünde yaptım"

Çiftçi Bayram Köseoğlu, Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü'nden mezun olmasının ardından tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı desteklerle tıbbi nane ve kekik üretimine başladığını ve bu yıl ilk hasadı yaptığını belirten Köseoğlu, "Kekikte ilk hasadı verim olarak beklenenin üstünde yaptım, nane de aynı şekilde. İklim kekik ve nane yetiştiriciliği için çok uygun. Kekiğin hiçbir atık ürünü kalmıyor. Yağını çıkardıktan sonra posasından gübre elde edebilirsiniz." diye konuştu.

Köseoğlu, yetiştirdiği ürünleri ve bu ürünlerden elde ettiği yağları internet üzerinden satışa çıkardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Ekonomi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ekonomi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Ekonomi
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
ING Türkiye, şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle ihtiyaç kredisi verecek
ING Türkiye, şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle ihtiyaç kredisi verecek
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Ebru Şallı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Malcolm Thomas Ivan Obradovic Bülent Korkmaz
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Ali Koç
Şu an buradasınız: Küçük tarım arazileri tıbbi aromatik bitkilerle ekonomiye kazandırılıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:40:59. #1.14#
title