Küçük Şükriye'ye 5 yıldır teşhis konulamadı

Hatay'da doğduktan 5 ay sonra vücudunda kasılmalar başlayan ve felç kalan 5 yaşındaki Şükriye Alpar'ın ailesi, kızlarına bir teşhis konulamayınca perişan oldu

Bir atölyede asgari ücretle çalışan baba Fatih Alpar, tam teşekküllü bir hastanede çocuğunun hastalığının teşhis edilip tedavi edilmesini istiyor

HATAY - Doğduktan 5 ay sonra vücudunda kasılmalar başlayan ve felç kalan 5 yaşındaki Şükriye Alpar'ın ailesi kızlarına 5 yılda her hangi bir teşhis konulamamasının üzüntüsünü yaşıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yeşil mahalle Hurmalık Caddesi'ndeki evlerinde 4 çocuğu ile yaşayan Alpar ailesinin 5 yıl önce dünyaya gelen kızları Şükriye Alpar'ın doğumdan kısa bir süre sonra kasılmalar ve bayılmalar nedeniyle götürdükleri hastanelerde her hangi bir teşhis konamadı. 5 yıldır da gittikleri doktorlardan bir sonuç alamadılar.

Bir atölyede asgari ücretle çalışan baba Fatih Alpar, 5 yıldır bir çok hastane ve doktora gittiklerini ama teşhisi koyamadıklarını bu nedenle Sağlık Bakanlığının yardımıyla tam teşekküllü bir hastanede çocuğunun hastalığının teşhis edilip tedavi görmesini istedi.

Son zamanlarda kızının görme yeteneğini de kaybettiğini de belirten Alpar, "Önce devlet hastanelerinde başladık ancak oralarda çocuk nöroloji uzmanları olmadığı için sonra üniversite hastanesine gittik ancak burada süreç çok yavaş bir MR çektirmek için 7 ay sonrasına gün veriliyor. Çocuğumuzun durumu ortada bizde buralardan bir sonuç alamayınca elimizdekini avucumuzdakini satıp özel hastahanelere yöneldik ancak şimdiye kadar buralardan da bir sonuç alamadık. Sürekli MR ve tahlil isteniyor asgari ücretle çalışan ve 4 çocuğu olan bir babayım ne yapacağımızı şaşırdık. Teşhis konsa tedaviye başlanır umudu ile yaşıyoruz" dedi.

Dörtyol Kaymakamlığının da desteğiyle zaman zaman yardım olarak doktora gittiklerini belirten Alpar, ilçe sağlık müdürlüğünün desteğiyle maddi değeri yüksek olan önemli bir tahlili de ücretsiz yaptırdıklarını ancak yine bir sonuç alamadıklarını söyledib

Çocuklarının gözlerinin önünde erimesini görmekten başka bir çarelerinin olmadığını ifade eden Alpar, "Kızım şu ana kadar, ne devlet hastanesinde, ne üniversite hastanesinde ne de özel hastanede, 10 günlük fizik tedavisi hariç yatarak tedavi görmedi. Sadece bir kez fenalaşması nedeniyle 112 acil sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede müşahede için 2 gece yattı. Bir an önce devletimizin yardımı ile bir üniversite hastanesine yatışının yapılarak tahlillerinin ve tedavisinin orada sürmesini istiyorum. Hastalığının adını konmasını istiyoruz artık. Kızımın yatarak tedaviye alınması halinde teşhisin konacağına iyileşeceğine eminim, ancak bizim gücümüz kalmadı artık devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Mazlumların babası olan Cumhurbaşkanımız da bizim sesimizi duyar inşallah" dedi.

Kaynak: İHA