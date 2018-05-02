Küçük Sporculardan Büyük Başarı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Spor Tırmanış Minikler ve Küçükler Lider Türkiye Şampiyonası Finalleri 2. Ayak Samsun'da tamamlandı.

İlk ayağı Rize'de gerçekleşen Minikler ve Küçükler Lider Spor Tırmanış Şampiyonası'nda, İnegöl Belediyespor Kulübü sporcularından Egemen Sevimli Türkiye 2'ncisi, Sefa Yaman da Türkiye 4'üncüsü olmuştu. Bu yarışmada ise yarışma zorluk derecesi artmasıyla sporcular çok zorlu 2 gün geçirdiler.

28 Nisan 2018 Cumartesi gerçekleşen eleme ve yarı finalde İnegöl Belediye Spor tırmanış sporcularından Akif Eray Koyu, Sefa Yaman ve Öykünur Örtün finale kalarak Pazar günü finalde yer aldılar. Her kategoride Türkiye'nin en iyisi 21 çocuğun yarıştığı yarışmada Öykünur Örtün Türkiye 2'ncisi olup İnegöl'e gümüş madalya kazandırdı. İnegöl Belediyespor'un diğer sporcuları olan Akif Eray Koyu kategorisinde 21 çocukla yarışıp Türkiye 6'ncısı, Sefa Yaman kategorisinde 21 çocukla yarışıp Türkiye 8'incisi, Beyzanur Sel kategorisinde 21 çocuktan yarışıp Türkiye 9'uncusu, Kevser Şen kategorisinde 21 çocuktan yarışıp Türkiye 10'uncusu, Egemen Sevimli ise kategorisinde 21 çocuktan Türkiye 11'incisi oldu.

Kısa süre zarfında yetiştirdiği başarılı çocuk sporcularla Türkiye genelinde adından sıkça söz ettiren bir kulüp haline gelen İnegöl Belediye Spor, önümüzde dönemde gerçekleştirilecek olan TDF Bursa Şampiyonasına göz dikti.