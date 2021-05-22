Küçük Semih'ten yürekleri ısıtan hareket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük Semih'ten yürekleri ısıtan hareket

Küçük Semih'ten yürekleri ısıtan hareket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'da etkili olan yağış sonrasında hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte uygulama yapan polis ekiplerinin üşüdüklerini düşünen küçük Semih, uygulama noktasına elinde bir poşet odun ile gelerek yürekleri ısıttı.

Sakarya'da etkili olan yağış sonrasında hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte uygulama yapan polis ekiplerinin üşüdüklerini düşünen küçük Semih, uygulama noktasına elinde bir poşet odun ile gelerek yürekleri ısıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehrin birçok bölgesinde uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Uygulama noktasına elinde bir poşet odun ile gelen küçük çocuk yürekleri ısıtacak harekete imza attı. Küçük yaştaki Semih, dün Sakarya'da etkisini gösteren yağış sonrasında hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte ekiplerin üşüyebileceğini düşünerek Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde uygulamalarını sürdüren polislerin yanına odun dolu poşetle geldi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm insanlığın yüreğini ısıtan hareket, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Semih'imiz yüreğimizi ısıttı. Yağmurdan sonra Sakaryamda hava biraz serinlemişti. Semih kardeşimizde uygulama yapan polis ekiplerimiz ısınsın diye odun getirmiş. Yüreğine sağlık çocuk" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Küçük Semih'ten yürekleri ısıtan hareket
Küçük Semih'ten yürekleri ısıtan hareket
Küçük Semih'ten yürekleri ısıtan hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Volkan Bozkır Vladimir Putin Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Sibel Can Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük Semih'ten yürekleri ısıtan hareket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 16:11:41. #1.16#

title