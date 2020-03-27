Küçük Sanayi Sitesi'nde hijyen çalışması Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'nde hijyen çalışması gerçekleştirdi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında sanayi sitesi içerisinde yer alan sokaklar hijyen malzemeleriyle yıkandı.

Tüm birimleriyle koronavirüs mücadelesini hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde de uygulamalar gerçekleştiriliyor. Daha önce Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çöp konteynırlarının da dezenfekte edildiği Küçük Sanayi Sitesi'nde bu sefer de sanayi sitesi içerisinde yer alan sokaklar İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince hijyen malzemeleriyle yıkandı. Küçük Sanayi Sitesi esnaflarının da takdirle karşıladığı çalışmaların Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince periyodik olarak yapılmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler