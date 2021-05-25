Küçük Sanayi Döşümü İçin Önemli Adım
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Küçük Sanayi Döşümü İçin Önemli Adım

Küçük Sanayi Döşümü İçin Önemli Adım
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin gelişmesiyle birlikte şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitesinin taşınması yönünde TOKİ ile protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya, Belediye Meclisinden yetki verildi.

MODERN YERİNE TAŞINACAK

Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü konusunda Kırıkkale Belediye Meclisi Mayıs Ayı olağan toplantısında, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya TOKİ ile protokol yapılması hususunda yetki verdi. Proje ile Eski Sanayi Sitesi şehir merkezinden kaldırılacak, Çevre yolunda Kırıkkale Belediyesininde arsanın bulunduğu yere TOKİ tarafından inşa edilecek olan Modern Sanayi Sitesine taşınacak.

FAALİYETTEKİ ESNAFIMIZ ALABİLECEK

Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü konusunda Ankara'da yoğun görüşmeler yürüten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yeni Sanayi Sitesi Projesinin İhale ve İnşaat yapım süreçleri TOKİ tarafından yürütüleceğini ve sonuçlandırılacağını söyledi.Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Kırıkkale için en önemli projelerden birini daha hayata geçirmek için önemli adımlar attıklarını belirterek Küçük Sanayi Sitesinin kent merkezinde köhneleşmiş yapıların içinde kaldığını belirtti.

CAZİP TAKSİTLER İLE SATIŞINI YAPACAK

Belediye Başkanı Saygılı, "TOKİ çevre yolunun bulunduğu yerde Küçük Sanayi Sitesi yapacak bizim sanayi sitesinde şuanda faaliyet gösteren esnaflarımıza oldukça cazip taksitler ile satışını yapacak, başka şehirlerde de bunun örneği var. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz sektörün içinde olan, bu işi yapanlar buradan yer alabilecekler. Dışarıdan başka kimse giremeyecek. Şehrimiz için önemli adımdı Rabbim inşallah sonuçlandırmayı da bizlere nasip eder" dedi.

Kaynak: Bültenler

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