Küçük Sanayi'de Çöp Konteynerleri Dezenfekte Edildi
İl genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez Yunusemre ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki çöp konteynerlerini dezenfekte etti.
26.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:22
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez Yunusemre ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki çöp konteynerlerini dezenfekte etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki esnafın sağlığını tehdit edebilecek olan çöp konteynerlerini ayrıntılarıyla dezenfekte etti. Çalışmaların il genelinde devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: Bültenler