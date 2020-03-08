Küçük Ravzanur yaşından fazla hastalıkla mücadele ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Küçük Ravzanur yaşından fazla hastalıkla mücadele ediyor - Haber
kızım dizisi, Bursa, Anne, Güncel

Küçük Ravzanur yaşından fazla hastalıkla mücadele ediyor

Bursa'da yaşayan ve çeşitli hastalıklarla mücadele eden 4 yaşındaki Ravzanur Çakır, annesi ve ağabeyinin sevgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

08.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:00
Küçük Ravzanur yaşından fazla hastalıkla mücadele ediyor

Bursa'da yaşayan ve çeşitli hastalıklarla mücadele eden 4 yaşındaki Ravzanur Çakır, annesi ve ağabeyinin sevgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde annesi ve ağabeyiyle yaşayan küçük Ravzanur, hidrosefali (beyinde su toplanması), spina bifida (omurgada boşluk oluşması), skolyoz (omurga eğriliği) ve hipertansiyon ile bunlara bağlı ortaya çıkan gelişim geriliği ve organ yetmezliği gibi hastalıkları nedeniyle haftanın hemen her gününü hastanelerde geçiriyor.

Annesinin yardımıyla tedavilere gidebilen yüzde 90 engelli kız, otobüsle yapılan yolculuklarda hastalıkları nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Ravzanur'un hastalıklarına karşı tek başına mücadele veren anne Bergen Kalaycı, kızının konuşması ve sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.

Anne Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hidrosefali hastası olduğunu gebeliğinin 7'nci ayında öğrendiklerini söyledi.

Kızının belinde bir keseyle dünyaya geldiğini ve henüz 3 günlükken bu nedenle ağır bir ameliyat geçirdiğini belirten Kalaycı, "40 gün sonra da hidrosefali nedeniyle başına şant cihazı takıldı. Bugüne kadar 2 defa nöbet geçirdi. Her ay rutin çekimlerimiz var, sürekli hastaneye gidip geliyoruz." dedi.

Kalaycı, hastalıkları nedeniyle 2 yıl kadar önce Ravzanur'a böbrek yetmezliği teşhisinin de konulduğunu dile getirdi.

Ravzanur'un mesanesi normal çalışmadığı için idrarın böbreklerine gittiğini aktaran Kalaycı, "Sol böbreği iflas etti, sağ böbreği ise çalışıyor. Biz bu sebeple sonda kullanıyoruz. Skolyozu da var, bunun tedavisi var ancak böbreklerdeki sorun öncelikli olduğu için bunu halletmeye çalışıyoruz. Diğer böbreği de iflas ederse diyalizi kaldıramaz.

Ravzanur 4 yaşında ama görünüş itibarıyla 1 yaşında bile değil, sadece 7 kilogram." ifadelerini kullandı.

Dil ve fizik tedavi seanslarının artırılması için destek bekliyor

Kalaycı, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtti.

Çocuğuyla evlere temizliğe giderek kızının tedavi masraflarını karşılamaya çalıştığını bildiren Kalaycı, "Komşularım da yardımcı oldular. Bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorum. Şu an tek geçim kaynağım kızımın engelli maaşı, başka hiçbir şekilde desteğim yok. Ailemin de kendilerine göre durumları var. Kimseye de diyemem." ifadelerini kullandı.

Anne Bergen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Kızımın sırtında bir kesesi var, bunun tedavi edilmesini istiyorum. Batımı var. Henüz konuşamıyor. Devlet ayda 8 seans veriyor ancak bunun 4'ü dil, 4'ü fizik tedavi. Bu çocuğun konuşmaya da ihtiyacı var. Kızımın kazanılmasını istiyorum. Bana bir şey olsa çocuğuma kim bakar, diye endişem de var. Kızımın engelli maaşı ve kaymakamlık yardımıyla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Elektriğim, suyum, doğal gazım geliyor. Ekmek almaya bile param kalmıyor. İmkanım olsa kızım için her gün Bursa'ya gider gelirim."

Ravzanur için sağlanan dil ve fizik tedavi seanslarının artırılmasını talep eden Kalaycı, kızının sağlığına kavuşması ve konuşmaya başlaması için yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Sinan Akçıl Müslüm Gürses
Spor Berkay Şahin Sergen Yalçın İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Küçük Ravzanur yaşından fazla hastalıkla mücadele ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:30:19. #1.14#