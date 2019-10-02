Küçük Ravza'nın yaşaması için yardım bekleniyor

02.10.2019 18:06

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde lösemi hastası 9 yaşındaki Ravza Yaren için yardım kampanyası başlatıldı. "Küçük Ravzalar Yaşasın" sloganı ile başlatılan kampanyada ilaçların alınabilmesi için herkesten yardım bekleniyor.



Alaplı'da yaşayan 9 yaşındaki Ravza Yaren Yavuz'a gittiği hastanede, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü olan Akut Lenfoblastik lösemiye yakalandığı söylendi. Ravza'nın babası Ümit Yavuz ilaçlarının ücreti yüksek olduğu için alınamadığını belirtmesi üzerine Hamzafakıhlı Muhtarı İsmail Altıay "Küçük Ravzalar Yaşasın" sloganı ile yardım kampanyası başlattı. Mahallesinde kapı kapı gezerek minik Ravza için yardım toplayan İsmail Altıay tüm Ereğli halkını duyarlılığa davet etti. Durumun sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişi Ravza'ya yardım için harekete geçti.



Ravza'nın ihtiyaç duyduğu ilaçların alınabilmesi için herkesten yardım beklediklerini anlatan muhtar Altıay, yaptığı açıklamada, "Sadece bir kampanyada kalmayalım hepimiz engelli adayı ve hasta adayıyız o yüzden daha duyarlı olup, maddi manevi elimizde ne imkan varsa sunmamız gerekiyor. İnsanları insanlığa davet ediyorum bir paket sigaraya vereceğimiz parayı, hastalarımıza ulaştırmak için canla başla seferber olmamız lazım. Belki kampanya başlatma konusunda ilk değiliz ama kendi bölgemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Diğer mahalle ve köylerde bu çalışmamızdan etkilenip, ihtiyacı olanlar için böyle bir kampanya yapmalarına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Bütün çabamız Ravza sağlığına kavuşsun diye. Dün yaklaşık 2 saat içerisinde 800 TL üzerinde para topladı ve hala toplanmaya devam ediliyor. Sağ olsunlar vatandaşlarımızın ilgisi desteği çok büyük, bu akşam bu parayı arttırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA