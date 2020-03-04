Küçük raketler profesyonelleri aratmadı

04.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:19

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.



Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, 22 Şubat'ta yapılan grup eleme karşılaşmalarıyla başladı. 17 kulüpten toplam 180 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada gruplarında başarı elde eden iki sporcu bir üst tura yükselmeye hak kazandı. Profesyonel tenis karşılaşmalarını aratmayacak güzellikte geçen turnuvanın finalinde, kızlarda Cemre Erkin birincilik, İnci Arı ikincilik, Kayra Akça ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Erkeklerde de Kerem Bozkurt birinci, Beyazıt Cözdemir ikinci ve Bulut Kayakent de üçüncü oldu.



Madalya sevinci yaşayan başarılı raketler, verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA