Küçük Pazarcılar" Tezgah Açtı

Samsun'da anaokulu öğrencileri, paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı öğrenmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte, pazarcı kıyafeti giyip semt pazarında çalıştı.

Halide Edip Adıvar Anaokulu yönetimi, çocukların paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı öğrenmeleri için Atakum ilçesindeki bir semt pazarında "pazar yeri etkinliği" gerçekleştirdi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte, öğrencilerden bazıları pazarcı, bazıları da zabıta görevlisi oldu. Pazarcı kıyafeti ve yöresel kıyafetler giyen minik pazarcılar, satış yaparken büyükleri aratmadı.

Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar sattı.

Okul müdürü Sema Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, elde ettikleri gelirin bir bölümü ile Anneler Günü'nde annelerine hediye alacak. Kalan bölümünü de okul sonunda yapacakları etkinliklerde harcayacaklar." dedi.

Küçük öğrencilerse etkinlikten keyif aldıklarını, pazarda satış yapmanın çok heyecanlı olduğunu ifade etti.