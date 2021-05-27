Küçük Özge, protezini çıkarıp denizde kulaç attı

ANTALYA'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım (7), protezi çıkarıp denizde kulaç attı.

ANTALYA'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım (7), protezi çıkarıp denizde kulaç attı. Cankurtaranlık eğitimi alan babası tarafından yüzme dersi verilen Özge, "Yürümektense yüzmeyi daha çok seviyorum" dedi.

Kepez ilçesinde oturan Ali İhsan ve İlknur Yıldırım (39) çiftinin 'Özge' adını verdikleri çocukları, 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede bebeğe iğne yapmak amacıyla sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı diz altından kesildi.

KIZINI YÜRÜTMEK İÇİN DÜZENEK YAPTIÖzge'nin, yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp ağlaması, babası Ali İhsan Yıldırım'ın yüreğini sızlattı. Ali İhsan Yıldırım, ekonomik sorunlar nedeniyle fizik tedaviye götüremediği için yürümeyi öğrenemeyen kızına, evde 150 liraya yaptığı ve tavana taktığı düzenekle yürümeyi öğretmeye çalıştı. Bir süre düzenekle yürümeye çalışan Özge'nin bu çabasına hayırseverler el uzattı. Özge protez bacağa kavuştu. Ancak protez bacak, Özge'nin gelişimine paralel olarak her geçen yıl biraz daha bacağını sıkarak acı verdi. Protezini kullanamaz hale gelen Özge'ye 50 bin lira maliyetli yeni protezi sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından alınarak hediye edildi. Özge'nin protezi geçen yıl İstanbul'da yenilendi.DENİZ SEZONUNU AÇTIYeni protezine alışmaya çalışan Özge, bu yıl deniz sezonunu da açtı. 1980 yılında askere gittiğinde cankurtaranlık eğitimi alan ve askerlik dönüşü bir süre bu işi yapan Ali İhsan Yıldırım, yüzmek isteyen kızına Lara Sahili'nde ders verdi. Yaptığı düzenekle kızına yürümeyi öğreten Yıldırım bu defa da Özge'ye yüzmeyi öğretti. Yüzme tahtası üzerinde bir süre Özge'ye nasıl duracağını anlatan Yıldırım, daha sonra kızıyla birlikte denizde kulaç attı. Sahildekiler de alkışla Özge'ye destek ve cesaret verdi. Bir süre denizde yüzdükten sonra sahilde güneşlenen Özge'ye, babası da eşlik etti.'YÜZMEYİ DAHA ÇOK SEVİYORUM'Kızının yüzmeyi çok sevdiğini ancak zorlandığını belirten Ali İhsan Yıldırım, "Özge sürekli yüzmek istiyordu. Havalar da ısınınca ona yüzme dersi vermek için sahile geldik. Benim cankurtaranlık eğitimim var. O eğitim sayesinde kızıma yüzme dersi vereceğim" dedi. Küçük Özge ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Protezle yürümeye alışmaya çalıştığını belirten Özge, "Yüzmeyi daha çok seviyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar