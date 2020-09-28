Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek
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Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek

28.09.2020 08:11 | Son Güncelleme: 28.09.2020 08:15
Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 yaşındaki Özge Lal Ünal, 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek amacıyla kanser hastaları için saçını bağışladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 yaşındaki Özge Lal Ünal, 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek amacıyla kanser hastaları için saçını bağışladı. Kuaför Hüsnü Yüksel, destek vermek isteyen kadınların saçını ücretsiz kesiyor.

Kanser hastalarının tanı ve tedavi sırasında yaşadığı psikolojik tahribatı azaltmayı hedeflemek amacıyla başlatılan 'Saçım saçın olsun' kampanyasına, Alanya'dan da destek geldi. Alanya'da 3'üncü sınıfa devam eden, aynı zamanda Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) öğrencisi Özge Lal Ünal, kuaför Hüsnü Yüksel'e giderek, kampanyaya destek için saçını kestirmek istediğini söyledi. Kuaför Yüksel, bunun üzerine kampanyaya destek vermek isteyen küçük Özge'nin saçını kesti. 

'BÖYLE BİR KAMPANYAYA KATILDIĞIMIZ İÇİN MITLUYUZ'Alanya'da bu kampanyaya katkı sağlayarak, kanser hastalarına destek vermek isteyen kadınların saçını ücretsiz kestiğini aktaran kuaför Hüsnü Yüksel, şöyle dedi: "Küçük kızlarımızla büyük bayanların en az 30 santim olan saçını, ücretsiz kesiyoruz. Kestiğimiz saçı, kampanyayı yürüten kuruma gönderiyoruz. Onlar da bir peruk firması aracılığıyla onu işletip, tedavi gören hastalarımıza ulaştırıyor. Onlar da kullanıyorlar. Bu vesileyle psikolojik olarak rahatlıyorlar. Biz de böyle bir kampanyaya katıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Alanya'da ekibim ve ben bu kampanyayı yürütüyoruz. Kanser hastaları, kemoterapi gören hastaların kalbine bir nebze de olsa dokunmaya çalışıyoruz."Kampanyaya destek veren Özge Lal Ünal da kanserli çocukların yüzünü güldürmek için saçını bağışladığını söyledi. Ünal, "Kanser hastası çocukların saçının döküldüğünü duydum. O yüzden ben de bir çocuğu mutlu etmek için kendi saçlarımı 'Saçım saçın olsun'a bağışladım" diye konuştu.

Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek
Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek
Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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