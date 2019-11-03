Küçük otelciler: Konaklama vergisi turistten alınsın

03.11.2019 10:47

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yasa teklifindeki vatandaştan alınması planlanan konaklama vergisi, belediye belgeli otelcilerin tepkisini çekti. İşletmeciler, havalimanlarında turistlerden kişi başı vergi olarak 2-3 dolar alınmasını, toplanan paranın da tanıtım ve turizm altyapılarının geliştirilmesinde kullanılmasını istedi.

Turistik tesislerin cirosundan yüzde 2 oranında alınması planlanan konaklama vergisinin, doğrudan konaklama yapan kişilerden alınmasına yönelik düzenlemeye, Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'daki belediye belgeli otel işletmecileri karşı çıktı. Antalya'da bir araya gelen otel işletmeleri adına konuşan ATSO meclis üyesi ve 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi Üyesi Alp Özel, ilk önce ciro üzerinde yüzde 2 olarak planlanan konaklama vergisinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Tesisler yerine konaklayandan alınması öngörülen konaklama vergi oranı, yeni düzenlemede otellerin yıldız ve belge durumuna göre yeniden belirlendi" dedi.

Kaynak: DHA