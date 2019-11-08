Küçük ölçekli şirketler "finansal yeniden yapılandırma" yapabilecek

Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek.

08.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:32
Küçük ölçekli şirketler

Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek.

'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi

Kaynak: AA
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