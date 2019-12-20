Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başlıyor
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Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi.

20.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:32
Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı , küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

" filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibarıyla hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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