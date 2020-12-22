Küçük olaylara alışan manav, çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
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Küçük olaylara alışan manav, çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi

22.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:05
Küçük olaylara alışan manav, çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi

Denizli'de, kısıtlamayı fırsat bilen 3 şüpheli, bir manavın önünde bulunan brandayı yırtarak, yükte hafif pahada ağır meyveleri çalıp kayıplara karıştı.

Denizli'de, kısıtlamayı fırsat bilen 3 şüpheli, bir manavın önünde bulunan brandayı yırtarak, yükte hafif pahada ağır meyveleri çalıp kayıplara karıştı. Küçük hırsızlık olaylarına alışık olan manav, "Fiyatı yüksek ürünler alınınca insan hakkını helal edemiyor" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamalar nedeniyle sokakların boş olmasından faydalanan 3 şüpheli, bir manavın önüne gelerek etrafı kontrol etmeye başladı. Sonrasında şüphelilerden 2'si meyvelerin üstündeki brandayı yırtarak 2 tane karpuz ve kavunu alıp uzaklaştı. Tanesi 100 TL olan kavun ve karpuzları çaldıktan bir süre sonra ikinci kez manava gelen şüpheliler, bu kez de kuruyemiş ve ananas alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen manav Erol Türk, brandanın yırtıldığını, tezgahta olması gereken meyvelerin ise yerde olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Türk, gece saatlerinde hırsızların iki sefer gelerek pahalı ürünleri branda altından alıp sakince gittiklerini gördü. Türk, mevsimi olmaması nedeniyle pahalı olan meyveleri seçerek götüren şüphelilerden şikayetçi oldu.

"Fiyatı yüksek ürünler alınınca insan hakkını helal edemiyor"

Daha öncede bu tarz olayın gerçekleştiği ve vatandaşların tadımlık aldığı için hakkını helal ettiğini söyleyen Erol Türk, "Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasında gece 00.40 civarında tezgahın brandasını kesip içerisinden iki tane karpuz ve kavun almışlar. Fiyatı yüksek olanları alıp gidiyorlar ve sonra ikinci kez tekrar geliyorlar. Ananas, kuruyemiş ve diğer ürünleri alıp gittiler. Önceden de böyle olaylar yaşanmıştı ama ihtiyacı kadar bir iki tane alıyorlar. Biz onları helal ediyoruz zaten. Brandaya zarar verip malları yere dökmüş ve bilerek 3'er tane alıp fiyatı yüksek ürünleri götürmüş. Bunu insan helal edemiyor maalesef. Sabah geldiğimizde brandanın yırtık olduğunu bazı meyvelerin yerden olduğunu gördük. Sonra kameradan izlediğimizde fark ettik. Şuan 2 karpuz kilosu 10 TL'den 10'ar kilo geliyor. Kavun ananas gibi diğer tropikallerden almışlar. Ortalama 500 TL arası zararımız var" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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