Küçük Oğulcan'dan Büyük Davranış

Samsun'da içerisinde 8 bin lira para bulunan cüzdanı sahibine teslim eden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Oğulcan Bozyel'e iftihar belgesi ve plaket verildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Oğulcan Bozyel, geçtiğimiz günlerde babasıyla birlikte Tes-İş Sendikası'nın düzenlediği konferansa giderek kamera çekimi yaptı. Konferans çıkışında kalabalığın dağılmasıyla bir koltuk üzerinde cüzdan olduğunu fark eden Oğulcan, cüzdanı eline alarak sahibine ulaşmaya çalıştı. Cüzdan sahibine ulaşamayan Oğulcan, içinde yaklaşık 8 bin lira olan cüzdanı Tes-İş Samsun Şube Başkanı Nakif Yılmaz'a teslim etti. Cüzdanı karıştıran Yılmaz, cüzdanın konferansa katılan Tes-İş Van Şube Başkanına ait olduğunu belirleyerek, cüzdanı sahibine teslim etti.

Sergilediği insanlık örneğiyle takdir toplayan ortaokul öğrencisi Oğulcan Bozyel için bugün okulda plaket töreni düzenlendi. Törende Tes-İş ve Türk-İş Samsun Şube Başkanı Nakif Yılmaz, gösterdiği insanlık örneği için Oğulcan Bozyel'e plaket hediye ederken, okul müdürü ise iftihar belgesi verdi.

Babasıyla birlikte sendikanın konferansına katıldıklarını dile getiren Oğulcan Bozyel, "Biz sendikada kamera çekimi yapıyorduk. Konferans bittiğinde ve herkes gittiğinde koltukta bir cüzdan gördüm ve gittim aldım. Cüzdanın kime ait olduğunu öğrenmek için içerisini açıp baktım. İçerisinde kimlik falan olduğunu gördüm. Cüzdan parayla doluydu ve gidip sendika başkanına teslim ettim. O da sahibine teslim etti. Bence herkes bunu yapmalı. Başkasının olan bir parayı yeseydim gönlüm rahat olmazdı. Hem de bu para haram. O yüzden teslim ettim" diye konuştu. - SAMSUN