Küçük öğrenciler "kendileri pişirip kendileri yiyor"

03.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:26

Sakarya'daki bir ilkokulun öğrencileri, evlerinden getirdikleri malzemelerle ve öğretmenlerinin yardımıyla okulda yemek yaparak hem el becerilerini geliştiriyor hem de karınlarını doyuruyor.

Geyve ilçesindeki Alifuatpaşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, beceri tasarım dersi kapsamında seçtikleri iki çeşit yemeği yapmak için okula malzeme getiriyor.

Dersi "Anne ben tokum" sloganıyla işleyen öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla hazırladıkları yemekleri pişirip yiyor.

Hem el becerilerini geliştiren hem de karınlarını doyuran öğrenciler, bir sonraki dersi adeta iple çekiyor.

Sınıfta yaptıkları yemeklerin tariflerini de derleyen öğrenciler, esnafın desteğiyle yemek kitabı çıkardı.

"Çocuklara küçük yaşta beceri kazandırmak istiyoruz"

Sınıf öğretmeni İbrahim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda okulda tasarım beceri sınıfı kurulduğunu söyledi.

Ders kapsamında robotik faaliyetler, akıl ve zeka oyunları, bağlama çalma ve yüzme gibi birçok etkinlik yaptıklarını aktaran Yıldırım, tasarım beceri sınıflarının ana amacının ise öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmek olduğunu kaydetti.

İbrahim Yıldırım, yaşam denildiğinde akla ilk olarak beslenmenin geldiğine işaret ederek, çocuklara küçük yaşta bu konuda beceri kazandırmak için söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin seçtikleri yemekler hakkında ailelerinden bilgi edindiklerini, evden getirilen malzemelerle sınıfta pişirilen yemeğin hep birlikte yenildiğini anlatan Yıldırım, "Eve gittiklerinde 'Anne ben açım' diyen öğrencilerimiz, şimdi 'Anne ben tokum' diyor. Bunun devamında projemizin kitap kısmını ele aldık ve yaptığımız tariflerle bir yemek kitabı oluşturduk. Bu yemek kitabı alanında Türkiye'de ilktir. Basımını gerçekleştirdik, dağıtımını yapıyoruz. Kitapta geçen yemek tarifleri tamamen öğrencilerimize ait. Tamamı sınıfta hiçbir destek almaksızın yapıldı ve kayıt altına alındı. Öğrencilerimiz tarifleri kendileri oluşturdu ve sınıfta lezzetleri denendi." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yıldırım, kitapta 28 öğrencinin 56 çeşit yemek tarifinin bulunduğunu da aktardı.

Öğrenciler ve veliler mutlu

Çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü hazırlanırken video ve fotoğraf çekimi yaptığını, öğrencilerin tariflerini Sinop Boyabat ilçesinde görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Şebnem İnan'a gönderdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kendisi tarifleri tasarım haline getirerek kitabımızı oluşturdu. Esnafımız sponsor oldu ve kitabımız oluştu. Kitapları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bütün okullarımıza, bütün kamu binalarına götürüyoruz. Öğrencilerimiz burada yemekleri yaparken, aynı zamanda diğer öğrencilere yemeklerin tariflerini anlatıyor. Önemli olan insanın bir bilgiyi öğrenirken onu yapması, yaşamasıdır. Yaşayarak ortaya çıkan öğrenmeler kalıcıdır. Etkinliğimiz bizim adımıza çok eğlenceli oluyor, velilerimiz de bu durumdan çok mutlu. 'Hocam bazen yetişemiyorduk evde, bize yardımcı olacak biri çıktı. Gerçekten de elleri çok lezzetli, çok memnunuz.' diyorlar."

İbrahim Yıldırım, ders kapsamında el ve sistem becerileri üzerine farklı çalışmalar da yaptıklarını, bağlama kursu, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları grubu oluşturulduğunu anlatarak, katıldıkları çeşitli turnuvalarda başarı elde ettiklerini kaydetti.

Geçen yıl öğrencilerle okul zili için koreografi hazırladıklarını dile getiren Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kendisini arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

"Eve tok gidiyoruz"

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Ölmez de sınıfta öğretmeniyle yemek yaptıklarını belirterek, "Yanımızda hiçbir veli olmuyor, sadece öğretmenimiz oluyor. Öğretmenimiz bize bir tüp ve masa veriyor. Malzemeleri evden getirip burada yemeğimizi yapıyoruz. 60 çeşit yemek yaptık. Yaptığımız yemekleri arkadaşlarımız ve öğretmenimizle yiyoruz, eve tok gidiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA