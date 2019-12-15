Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi

15.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:04

Çankaya Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Atık-Geri Dönüşüm Bilim Okulu" projesi üçüncü kez hayat bulurken, proje ile Noterler Birliği İlkokulu öğrencilerine geri dönüşüm konusunun önemi detaylarıyla anlatıldı.



Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Yönetim Birimi ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü arasında başlatılan çalışmanın üçüncüsü Çankaya Belediyesi Yüzüncüyıl Çankaya Evi'nde gerçekleştirildi. Biyoloji Eğitimi A.B.D. öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cem Gerçek'in öncülüğünde H.Ü. Atık Yönetimi Topluluğu öğrencileri tarafından verilen eğitimin üçüncüsüne Noterler Birliği İlkokulu öğrencileri katıldı.



Proje ile minik öğrencilere, atık ve geri dönüşümün ne olduğu ve önemi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılırken hazırlanan istasyonlarda da geri dönüştürülebilen atıklarla ilgili öğrenme çalışmaları bilimsel bakış açısıyla uygulamalı olarak anlatıldı.



İki saat süren eğitimlerin ardından öğrencilere "Atık Uzmanı" belgeleri dağıtıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA