Küçük Müslüme'den acı haber geldi
Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.
MERSİN (İHA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.
(İHA)
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