Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti
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Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti Bir babanın en acı anı Erzurum'da 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay ailesi birlikte gittikleri piknik alanında arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdikleri Tortum Gölünde boğularak hayatını kaybetti.

Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti

Bir babanın en acı anı

ERZURUM - Erzurum'da 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay ailesi birlikte gittikleri piknik alanında arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdikleri Tortum Gölünde boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun babası ise oğlunun cenazesinde güçlükle ayakta durabildi.

Edinilen bilgilere göre dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte Uzundere İlçesinde bulunan Tortum Gölüne giden 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay orada bulunan arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum Gölüne girdiler. Kıyıdan uzaklaşan çocuklar arasında bulunan Altay, biranda çırpınmaya başladı. Uzun süre yardım isteyen Altay yaklaşık 25 dakika sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine olay yerine koşan bir akrabası Tortum Gölüne girerek Muhammet Taha Altay'ı kurtarmak istese de onun cansız bedenine ulaştı.

Küçük Muhammet'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken çevredeki vatandaşlar ise Tortum Gölü etrafına bir önlem alınmasını istedi.

Muhammet Taha Altay'ın cenazesi ise bugün öğlen namazına müteakip Kavak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı sırasında baba Hakan Altay'ın ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti
Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti
Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti
Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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