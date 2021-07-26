Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti

Küçük Muhammet' serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde hayatını kaybetti Bir babanın en acı anı Erzurum'da 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay ailesi birlikte gittikleri piknik alanında arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdikleri Tortum Gölünde boğularak hayatını kaybetti.