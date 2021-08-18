Küçük Muhammet afetzedeler için kumbarasını bağışladı
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Küçük Muhammet afetzedeler için kumbarasını bağışladı

Küçük Muhammet afetzedeler için kumbarasını bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ailesiyle birlikte ziyaret eden 5 yaşındaki Muhammet Haktan, aylardır kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını son dönemde etkili olan orman yangını ve sellerden etkilenen mağdurlara ulaştırması için bağışladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ailesiyle birlikte ziyaret eden 5 yaşındaki Muhammet Haktan, aylardır kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını son dönemde etkili olan orman yangını ve sellerden etkilenen mağdurlara ulaştırması için bağışladı.

Yaşanan orman yangını ve sel felaketlerini televizyondan izleyen 5 yaşındaki Muhammet Haktan yaşanan mağduriyetleri görünce bundan çok etkilendi. Kumbarasında aylardır harçlıklarını biriktiren küçük Muhammet kumbarasını kaptığı gibi soluğu Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanında aldı. Küçük Muhammet, orman yangını ve sel mağduru olan vatandaşlara ulaştırılması için, harçlıklarının yer aldığı kumbarayı Başkan Çelik'e teslim etti.

Küçük Muhammet ve ailesini misafir eden Başkan Çelik, "Muhammet Haktan kardeşimiz ailesiyle birlikte bizleri ziyarete geldi. Ziyaretini sebebi de şu; Muhammet Haktan televizyondan orman yangı ve sel felaketlerini izleyince bundan çok etkilenmiş kumbarasında aylardır biriktirdiği harçlıklarını mağdurlara ulaştırmamız için bize teslim etmeye karar vermiş. Ailesiyle birlikte geldiler ve kumbarasını teslim ettiler. Biz de bir tutanakla içerisinde ne kadar olduğunu sayıp Kızılay Manisa Şubesi yetkililerine teslim edeceğiz. İşte bizi biz yapan değerler budur. Küçüğünden büyüğüne dayanışma ruhunun en güzel örneklerini gösteren bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyoruz. Bravo Muhammet Haktan diyoruz. Allah hayrını kabul etsin." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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