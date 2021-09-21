KÜÇÜK MUHAMMED'İN 'KUŞ HIRSIZI' SANILARAK DÖVÜLDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Haykır'ın (12) komşuları Bayram A. tarafından güvercinlerini çaldığı iddiasıyla şiddete uğradığını öne süren ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Bayram A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, darp raporu alan aile ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 12 Eylül'de Halfeti'nin Karagül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuş meraklısı Muhammet Haykır, yan binadaki güvercinleri beslemek için çatıya çıktı. Bu sırada kuşların sahibi Bayram A. çatıdaki Muhammed'i hırsız sanarak yakaladı. Muhammed'i döverek başını duvara vuran Bayram A. daha sonra çocuğu aşağı indirip otomobilinin bagajına koydu. Muhammed'i boş bir inşaata götüren Bayram A., burada da çocuğu elektrik kablolarıyla dövdükten sonra evinin önüne bıraktı. Sırtında ve bacaklarında morluklar oluşan Muhammed, yaşadıklarını ailesine anlattı, aile de polisi arayarak şikayetçi oldu.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜGÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Şikayet üzerine gözaltına alınan Bayram A. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Hobi olarak evinin bulunduğu binanın çatısında kuş beslediğini söyleyen Bayram A., olay günü çatıda iki çocuk gördüğünü ve Muhammed Haykır'ın elinde bulunan çuvalda güvercinler olduğunu belirterek, Diğer çocuk kaçtı, Muhammed ise kaçmaya çalışırken merdivenlerden düştü. O sırada Muhammed'i yakalayıp çuval içerisindeki güvercinler çıkardım. Muhammed'i de alarak evine götürüp annesine teslim edip ayrıldım. Daha sonra arkamdan bağırdılar. Asla şiddet uygulamadım dedi. İfadesi alınan Bayram A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'İNŞAATTA DÖVDÜ'

Çocuğun ailesi ise darp raporu alarak serbest bırakılan Bayram A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından annesi Rahime ve ablası Nuriye Haykır ile birlikte Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gelen Muhammed Haykır, adli psikologla görüşme yaptı. Kardeşine uygulanan şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini belirten Nuriye Haykır, Kardeşim 12 yaşında ve yan binanın çatısındaki kuşları beslemek istiyor. Annem izin vermeyince de kendiliğinden çatıya gidiyor. Kardeşim güvercinleri severken yanına gelen sahibi hırsız sanarak Muhammed'i yakalıyor. Kardeşime bir şey sormadan kafasını duvara vurup, sürükleyerek 5 katlı binadan aşağı indiriyor. Kapının önünde dövüp, aracının bagajına koyarak boş bir inşaata götürüyor ve bodrum katında elektrik kablosuyla dövmeye devam ediyor. Bağırmaması için sık sık ölümle tehdit ediyor, sonra da evin önüne bırakıyor. Kapının önünde tehditleri devam ediyor. Tepki verince de çocuğu hırsızlıkla suçladı. Kardeşimin bacaklarında ve sırtında dayak izlerini görünce darp raporu alarak şikayetçi olduk. Polis ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı ve şimdi kardeşime yapılan bu şiddetin cezasız kalmaması için adalet arıyoruz diye konuştu.

Anne Rahime Haykır ise oğlunun yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirterek Kuş merakı yüzünden çocuğum hırsız sanılarak dövülüyor, şiddete maruz kalıyor. Ona bu işkenceyi yapan kişinin cezasını çekmesini istiyorum dedi.