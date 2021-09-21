Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Haykır'ın (12) komşuları Bayram A. tarafından güvercinlerini çaldığı iddiasıyla şiddete uğradığını öne süren ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Bayram A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, darp raporu alan aile ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 12 Eylül'de Halfeti'nin Karagül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuş meraklısı Muhammet Haykır, yan binadaki güvercinleri beslemek için çatıya çıktı. Bu sırada kuşların sahibi Bayram A. çatıdaki Muhammed'i hırsız sanarak yakaladı. Muhammed'i döverek başını duvara vuran Bayram A. daha sonra çocuğu aşağı indirip otomobilinin bagajına koydu. Muhammed'i boş bir inşaata götüren Bayram A., burada da çocuğu elektrik kablolarıyla dövdükten sonra evinin önüne bıraktı. Sırtında ve bacaklarında morluklar oluşan Muhammed, yaşadıklarını ailesine anlattı, aile de polisi arayarak şikayetçi oldu.

Anne Rahime Haykır ise oğlunun yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirterek "Kuş merakı yüzünden çocuğum hırsız sanılarak dövülüyor, şiddete maruz kalıyor. Ona bu işkenceyi yapan kişinin cezasını çekmesini istiyorum" dedi.