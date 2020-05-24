Küçük Miray, şehit babasının mezarına şeker bıraktı ÇORUM'da, 4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in 5 yaşındaki kızı Miray Şah Gökçe, babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.

ÇORUM'da, 4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in 5 yaşındaki kızı Miray Şah Gökçe, babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlik ziyaretine devam ediyor. Şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua eden aileler, gözyaşı döktü.

2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe de annesi ile birlikte babasının mezarına geldi. Küçük kız, babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.

Kaynak: DHA