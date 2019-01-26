Küçük Menderes Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı
İZMİR'in Tire ilçesinde, şiddetli yağmur sonrası Küçük Menderes Nehri taştı.
İZMİR'in Tire ilçesinde, şiddetli yağmur sonrası Küçük Menderes Nehri taştı. Bölgede yaklaşık 400 dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.
Tire'de iki gün gün önce başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olarak sürüyor. Bugün öğle saatlerinde sağanak şiddetini artırınca, Küçük Menderes Nehri'nde taşkın meydana geldi. Nehrin Tire'nin kırsal Kızılcahavlu Mahallesi'nden geçen kısmında yaşanan taşkın sonrası, bölgedeki yaklaşık 400 dönüm buğday ekili alan sular altında kaldı. Çiftçiler, ekinlerin büyük zarar gördüğünü söyledi.
- İzmir
Kaynak: DHA