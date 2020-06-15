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Küçük Menderes havzasının katı atıkları elektriğe dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçelerinin katı atıklarından elektrik ve gübre üretecek.

Küçük Menderes havzasının katı atıkları elektriğe dönüşecek
15.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçelerinin katı atıklarından elektrik ve gübre üretecek. Yapımı devam eden Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisini ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, "Bu tesis hem çevre hem de bölgede sağlayacağı istihdam açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Çiğli'deki Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin alanını kent ormanına dönüştüren ve depolanan atıklardan elektrik enerjisi üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin güneyindeki ilçelerin katı atık sorununu çözmek ve katı atıkları ekonomik değere dönüştürmek için de yatırımlarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçelerinin katı atıklarından elektrik ve gübre üretecek Ödemiş (Güney-1) Entegre Katı Atık Yönetim Tesisini ziyaret etti. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı bürokratları, tesisin yapımını ve işletmesini üstlenen Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilileriyle birlikte tesisi gezen Başkan Soyer, yapımı devam eden üniteleri inceledi.

"Heyecan verici bir çalışma"

Tesisin sadece Ödemiş'e değil bölgeye hizmet edeceğini, tesise gelen katı atıkların aynı zamanda ayrıştırılıp değerlendirileceğini belirten Başkan Soyer, "Memleketimiz için heyecan verici bir çalışma. Tesise gelen atıklar ayrıştırılacak, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayisinde ham madde olarak kullanılacak, organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek. Bu tesis aynı zamanda bölgedeki yüzlerce kişiye istihdam kapısı olacak. Pandemi sürecine rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yapımı hızla devam eden tesisimizin İzmirimize ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise güzel bir işbirliği ile tesisin yapımının sürdüğünü ifade ederek, Küçük Menderes havzasının katı atıklarını toplayıp enerjiye çevirecek bu tesisin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Ekim ayında hizmete girmesi planlanıyor

Ödemiş'te 2. Şeytanlı Karaağaç mevkisinde 50 bin 247 metrekarelik alanda kurulan tesis günlük bin 600 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Tamamen kapalı olarak kurulan tesiste mekanik ayırma, biyometanizasyon üniteleri, kompost üretim, elektrik enerjisi üretim üniteleri bulunuyor. Tesise gelen atıklar ayrıştırılacak, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayinde ham madde olarak kullanılacak, organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek. Yıllık 60 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik enerjisi üretecek tesisin ekim ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Üçüncü tesis olacak

Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Çiğli'deki Harmandalı Katık Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile yapımı devam eden Bergama (kuzey) entegre katı atık yönetim tesisinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planı doğrultusunda hayata geçirdiği üçüncü tesis olacak. Ayrıca kentin güneyinde Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını değerlendirip elektrik ve gübre üretecek Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin kurulması için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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