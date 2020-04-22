Küçük Mehmet'ten kendi yazdığı şiirle 23 Nisan Bayramı kutlaması Küçük Mehmet'ten kendi yazdığı şiirle 23 Nisan Bayramı kutlaması İlkokul 4. sınıf öğrencisi küçük Mehmet, 23 Nisan Bayramı'nı kendi yazdığı şiiri okuyarak evinde kutladı.

Küçük Mehmet'ten kendi yazdığı şiirle 23 Nisan Bayramı kutlaması ANKARA - İlkokul 4. sınıf öğrencisi küçük Mehmet, 23 Nisan Bayramı'nı kendi yazdığı şiiri okuyarak evinde kutladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan ve Osman Ulubaş İlkokulu 4. Sınıfta okuyan Mehmet Sarper Demirel, 23 Nisan Bayramı'nı evinde kutladı. Kendi yazdığı şiiri okuyan küçük Mehmet'in o görüntüleri ailesi tarafından kaydedildi. Kaynak: İHA