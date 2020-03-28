Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi duygulandırdı
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Mehmet Deniz, Karakeçili, Erzincan, Kültür Sanat

Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi duygulandırdı

Erzincan'da 8 yaşındaki Mehmet Deniz Karakeçili'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan doktor babasına özlemi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

28.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:04
Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi duygulandırdı

Erzincan'da 8 yaşındaki Mehmet Deniz Karakeçili'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan doktor babasına özlemi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç .Dr. Faruk Karakeçili, salgın nedeniyle zamanının büyük bölümünü hastanede geçirdiği için vakit ayıramadığı oğlu Mehmet Deniz, büyük üzüntü yaşadı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada da yer alan görüntülerde babasına duyduğu özlemi, kokusunun sindiği yastıkla gidermeye çalışan küçük Mehmet Deniz, annesinin yastık kılıfını değiştirdiğini öğrenmesiyle gözyaşlarına hakim olamıyor.

Anne Pınar Baysal Karakeçili'nin neden ağladığını sorması üzerine oğlu Mehmet Deniz'in gözyaşları içerisinde söylediği, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim." sözleri, videoyu izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: AA

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