Küçük Leyla'nın Cesedinin Bulunması Ünlü İsimleri Yasa Boğdu
18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın cesedinin bulunmasının ardından ünlü isimler üzüntülerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın cesedinin bulunmasının ardından ünlü isimler üzüntülerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlülerin paylaştığı mesajlardan bazıları dikkat çekti. Ünlü isimler hadım değil idam istiyoruz dedi.
EN SERT TEPKİYİ VERDİ
Küçük Leyla'nın öldüğü anlaşılmasının ardından en sert tepkiyi veren Seda Sayan oldu. Sayan, hadım değil idam istiyoruz dedi.
İşte ünlülerin o paylaşımlaşımlarından bazıları
YORUMLAR (17)
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İdam şart bu şerefsizleri önce işkence edeceksin sonra öldureceksin bu çocuga nasıl kıydılar adilerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kardesim isi sulandirmayin biz size adalet getiresiniz diye 16 yildir oy veriyoruz cocuk istsmarcilarina idami getirin yuregimiz yaniyor.belki bu sayede vicdanlari olmeye yuz tutmus potansiyel suclularinda vicdani yeniden dirilir.zalima merhamet mazluma zulumdur.yasasin kisas.kisasta hayat varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaslar herkes sonuc ile ilgili çözüm üretmiş hadım demiş idam demis işin en sonuna değil en başına bakın ....3-5 yaş çok önemli çocuk için o yaslarda cocugunuz kediyi seviyor mu tekmeliyor mu???...çiçeği koparıyor mu kokluyor mu?? Ebeveyn cocukların önünde soyunup üstünü değiştiriyor mu???ebeveyn cocukla beraber aynı yatakta mi yatıyor ??o yaşlarda coraplar ayağında mı uyuyor??? Biliyormusunuz cocuk yetistirmede bunların hepsinin önemi olduğuna??en sona değil en basa bakın sevgi ile adabı ile olması gereken ile cocuk yetiştirin ki bunlar olmasın??Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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hiç tanımadığımız halde seni nekadarda çok seviyormuşuz şeker mavisi gözlerin belki buralarda yakınımızdasın diye inan herçocuk sesinde baktım o cocuk gözlere sen giderken farkettim aslında hepımız birlik beraberlik mişiz ne çok şey şğrettin sen bize mavi çocuk affet bizi yanında olamadık üzüldük ağladık sevmişiz seni hoşcakalCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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idam adaletsizlik olur bu canilere sadece bu Seref...sizleri acili aileye elleri kollari bagli olarak versinler...onlarda ne ceza verirlerse versinlerCevap Yaz 7 Yayından Kaldır