Küçük Leyla'nın Cesedinin Bulunması Ünlü İsimleri Yasa Boğdu

18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın cesedinin bulunmasının ardından ünlü isimler üzüntülerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlülerin paylaştığı mesajlardan bazıları dikkat çekti. Ünlü isimler hadım değil idam istiyoruz dedi.

EN SERT TEPKİYİ VERDİ

Küçük Leyla'nın öldüğü anlaşılmasının ardından en sert tepkiyi veren Seda Sayan oldu. Sayan, hadım değil idam istiyoruz dedi.

İşte ünlülerin o paylaşımlaşımlarından bazıları