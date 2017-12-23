Teriyer Cinsi Minik Köpek, Timsahı Dereye Kadar Kovalayıp Isırmaya Çalıştı
Avustralya'da insanların görmekten bile korktuğu dev timsahı, suya kadar kovalayan küçük köpek, görenleri şaşkına çevirdi.
Avustralya'da herkesin görmekten bile korktuğu dev timsahı suya kadar kovalayan küçük köpeğin görüntüleri görenlerin ağzını açık bıraktı.
TİMSAHI ISIRMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde küçük köpeğin kendisine doğru gelen timsaha havladıktan sonra timsaha saldırdığı görülüyor. Etraftakilerin kahkahaları arasında köpeği tek bir hamlede yiyebilecek timsah, küçük köpekten korkup hızla suya girdi. Köpek timsahın arkasından koştuğu sırada kuyruğunu ısırmaya çalıştı.
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YORUMLAR (8)
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Çocuk işte :) Daha 1 yaşında yoktur. Cocuk tehlikeyi algılayamaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Esaret asla olmaz kopeklerde içgüdüsel olarak cesaret kimliği taşırlar her zaman...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu iş yürek işi boy pos hikaye gerçi köpeklerin tümünde alan koruma içgüdüsü hakimdir. Mutfak tüpü 92TL. olmuş bende bir gün tüpcüye saldıracağım böyle:)Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bu videonun altına bu yorumları yazacak kadar hayattan zevksiz hale gelmişsiniz. Çıkın dışarı sahilde bi tur atın gelin.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Akp 30 Séné once kurulsaydi memleketin bukadar sorunuda olmaz di,ama sukur gec de olsa harika oldu, cekemeyenler cekiciyi arasinCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Ciftcilik tarımcılık hayvancılık bitik işsizlik rekor enflasyon ucuyor ülke batıyor emlak sektörü cöktü dün dortyuzbin istenen evler bugün ikiyuzbin etmiyor sabırım bitiyoruz.Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırCEMİL: Abyk ... Bu asgari ücretle fakir fukara o ikiyüzbini dörtyüzayda toplayamaz1 Yayından KaldırA BYK: Ne güzel iste fakir fukarada ev sahibi olur.2 1 Yayından Kaldır