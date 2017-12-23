Teriyer Cinsi Minik Köpek, Timsahı Dereye Kadar Kovalayıp Isırmaya Çalıştı

Avustralya'da herkesin görmekten bile korktuğu dev timsahı suya kadar kovalayan küçük köpeğin görüntüleri görenlerin ağzını açık bıraktı.

TİMSAHI ISIRMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde küçük köpeğin kendisine doğru gelen timsaha havladıktan sonra timsaha saldırdığı görülüyor. Etraftakilerin kahkahaları arasında köpeği tek bir hamlede yiyebilecek timsah, küçük köpekten korkup hızla suya girdi. Köpek timsahın arkasından koştuğu sırada kuyruğunu ısırmaya çalıştı.

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