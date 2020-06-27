Küçük kızlarının sessiz dünyasına "ses" arıyorlar - HATAY
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Küçük kızlarının sessiz dünyasına "ses" arıyorlar - HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Suriyeli Munzır Hadace (29) ve eşi, doğuştan işitme ve konuşma engelli 4 yaşındaki kızı Meryem Hadace'nin tedavisi için yardım bekliyor.

27.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:20

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Suriyeli Munzır Hadace (29) ve eşi, doğuştan işitme ve konuşma engelli 4 yaşındaki kızı Meryem Hadace'nin tedavisi için yardım bekliyor.

Kiralık bir evde 5 çocuğu ve eşiyle yaşayan Hadace, doğduktan sonra duyma ve konuşma yetisi olmadığı fark edilen kızı Meryem'in tedavisi için geçen yıl Türkiye'ye gelerek şifa arayışına girdi.

Gittikleri doktorlar tarafından küçük kıza, halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen "koklear implant" işitme cihazının takılması uygun görüldü. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızının tedavisini yaptıramayan Hadace, bunun üzerine yardım kuruluşlarına başvurdu.

Olumlu dönüş alamayan Hadace, çaresizlik içinde küçük kızının sessiz dünyasına "ses" olacak bir hayırseverin onlara yardım eli uzatmasını bekliyor.

"Ameliyat parasını bulmam imkansız"

Munzır Hadace, AA muhabirine, maddi durumunun yetersizliğinden kızının derdine çare olamadığını söyledi.

Tek arzusunun kızının duyabilmesi ve ona "baba" diyebilmesi olduğunu belirten Hadace, şöyle devam etti:

"Geçen sene kızımla birlikte geldik ve yaklaşık 6 ay tedavi için bekledik daha sonra eşimi ve diğer 4 çocuğumu da Türkiye'ye getirdim. Yaklaşık 1 yıldır kızımın iyileşmesi için çok çabaladım. Ameliyat olması gerektiğini söylediler ancak bunu karşılayacak paramız yok. Burada günlük işlerde çalışarak zorluklar içinde ailemin geçimini sağlıyorum. Bazen inşaatlarda iş buluyorum o da her zaman olmuyor, 1 gün çalışırsam 7 gün oturuyorum. Ameliyat parasını bulmam imkansız. Çok pahalı olduğu için önce yardım kuruluşlarına gittim ancak sonuç alamadım, kızıma çare olamadım."

Hadace, kızı için elinden bir şey gelmediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Kızının erken ameliyat olması halinde iyileşmesinin de hızlanacağını aktaran Hadace, "Kızım gün geçtikçe büyüyor ve ne kadar geç kalırsak sorunlar beraberinde büyüyor. Kızımın iyileşmesini ve duymasını istiyorum. Meryem için günler zor geçiyor çünkü yaşıtlarıyla veya kardeşleriyle oyun oynayamıyor, bu da bizi üzüyor, lütfen bize yardım edin." dedi.

Küçük kızlarının sessiz dünyasına 'ses' arıyorlar - HATAY

Kaynak: AA

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