27.08.2019 23:27

Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak hastaneye kaldırılan Tuğba Anlak, hayatını kaybetti.

Arnavutköy'deki evinde 31 Mart akşamı temizlik yaparken Murat U. tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından yakalanan Murat U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tuğba Anlak ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Tuğba Anlak'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA