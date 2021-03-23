Küçük kızın hasta köpeğin başındaki "ne olur ölmesin" diye ağlayışları yürekleri burktu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Küçük kızın hasta köpeğin başındaki "ne olur ölmesin" diye ağlayışları yürekleri burktu

23.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:50
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki

Antalya'da evlerinin önüne gelen ve acı içerisinde kıvranan sokak köpeği, küçük kızı gözyaşlarına boğdu.

Antalya'da evlerinin önüne gelen ve acı içerisinde kıvranan sokak köpeği, küçük kızı gözyaşlarına boğdu. Minik Ceren, hasta köpeğin başında "Ne olur ölmesin" diye ağladı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Salkımevler Mahallesi Kümeevleri mevkiinde gerçekleşti. Kanal boyunda bir köpeğin acı içerisinde kıvranması vatandaşları harekete geçirdi. Köpeğin durumunu gören 7 yaşındaki Ceren Ela Acar ve ablası Beren Naz Acar köpeğin aç olabileceğini düşünerek mama ve su verdi. Köpeğin hiçbir şey yememesi üzerine 7 yaşındaki Ceren Ela Acar köpeğin başından ayrılmayarak ağlamaya başladı.

Ceren'in annesi Pakize Acar, telefonla Manavgat Belediyesi'nden yardım istedi. Olay yerine zabıta ekibi yönlendirilirken olayı duyan Veteriner Kliniği sahibi Veteriner Hekim Atilla Sargın, Zabıta ekipleriyle aynı anda olay yerine gelerek köpeği kontrol etti. Acı çektiği için kimseyi yakınına yaklaştırmayan köpek, zabıta ekipleri ve veteriner tarafından araca konulmak suretiyle veteriner kliniğine getirildi.

"NE OLUR ÖLMESİN"

Köpeğin başından ayrılmayan 7 yaşındaki Ceren Ela Acar, "Ne olur ölmesin" diyerek gözyaşı dökerken annesi ve ablası tarafından güçlükle sakinleştirildi.

"GENÇLİK HASTASI ÇIKTI"

Veteriner kliniğinde yapılan muayene ve tetkiklerde köpeğin Gençlik Hastalığı Sinirsel formuna yakalandığı belirlendi. Veteriner Hekim Atilla Sargın, "Köpeğin acı çekmesinin sebebi Gençlik hastalığının yanında akciğer ve kalbinde sorun olmasıdır. Tedavisine başladık. Kısa sürede iyileşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

(İHA)

Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki 'ne olur ölmesin' diye ağlayışları yürekleri burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küçük kızın hasta köpeğin başındaki "ne olur ölmesin" diye ağlayışları yürekleri burktu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:55:43. #1.15#
title