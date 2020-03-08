Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı
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Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandıANTALYA'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

08.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:05
Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

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Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

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