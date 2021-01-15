Küçük kızı, FETÖ tehdidiyle kandırıp, 300 bin liralık altını çaldı (2)
15.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:49
TUTUKLANDI Çanakkale'de yaşayan C.U.'yu (12), FETÖ tehdidiyle kandırıp, 300 bin lira değerinde altın ve parayı alarak kaçtıktan sonra, polisin takibi sonucu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan Akın Onan (47), sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Çanakkale'de yaşayan C.U.'yu (12), FETÖ tehdidiyle kandırıp, 300 bin lira değerinde altın ve parayı alarak kaçtıktan sonra, polisin takibi sonucu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan Akın Onan (47), sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı